m Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer kam es im März zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Mit 2818 Personen waren 15 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat, jedoch 150 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote hat sich im März nicht verändert.

Die Arbeitslosenquote für Speyer und Umland liege bei 4,9 Prozent, teilte die Agentur am Donnerstag mit. Das ist weniger als in den Geschäftsstellenbezirken Ludwigshafen (7,9 Prozent) und Frankenthal (6,0 Prozent). „Wie bereits im Vorjahr verschiebt sich der Frühjahrsaufschwung noch etwas in den April“, so der Speyerer Geschäftsstellenleiter Zeljko Kuzmanovic. In saisonabhängigen Berufen etwa in Hotels und Gaststätten oder im Gartenbau habe es schon Neueinstellungen gegeben. Andere berichteten über eine sich verschlechternde Auftrags- und Wirtschaftslage. „Daher bleibt abzuwarten, wie der Frühjahrsaufschwung in diesem Jahr konkret ausfallen wird“, so Kuzmanovic.

Der Agentur wurden demnach 122 neue Stellen gemeldet, sodass im Bestand nun 819 Jobmöglichkeiten seien. 603 dieser Jobs seien in der Stadt Speyer angesiedelt. Auch bei der Suche nach Ausbildungsplätzen gebe es noch viele Chancen. Im gesamten vorderpfälzischen Agenturbereich seien 1030 Lehrstellen offen, 331 weniger als zum selben Stichtag des Vorjahres.