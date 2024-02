Sanierungsarbeiten auf der Rheinbrücke sorgen besonders an zwei Wochenenden im März für Verkehrsbehinderungen auf der A61.

Wie die Autobahn GmbH ankündigt, müssen eine Übergangskonstruktion der Brücke über dem Rhein zwischen Vorland- und Strombrücke sowie die Lager der Vorlandbrücke ausgetauscht werden. Die Arbeiten werden an zwei Wochenenden stattfinden. Das sei ein besonderes Projekt, „das genauer Vorbereitung bedarf und nur unter Sperrung von Fahrbahnen möglich ist“, heißt es in der Pressemitteilung der Autobahn GmbH. Die Einschränkungen für den Verkehr könnten so „auf ein Mindestmaß reduziert werden“.

Ab Freitag, 23. Februar, werde begonnen, die Baustelle auf der Fahrbahn nach Speyer einzurichten. Ab dann werde der Standstreifen auf einer Länge von rund 200 Metern eingezogen. Die Geschwindigkeit in diesem Bereich sei bis voraussichtlich Montag, 18.März, auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Am Wochenende ab Freitag, 8. März, ab etwa 20 Uhr, werde die die Fahrbahn zwischen Hockenheim und dem Kreuz Speyer in Fahrtrichtung Domstadt für die Arbeiten an der Brücke bis voraussichtlich Montag, 11. März, 5 Uhr, gesperrt. Eine Umleitung erfolge über die Anschlussstelle Hockenheim, die L722 und die B39 über die Salierbrücke. Anschließend werde der Verkehr über die B9 am Kreuz Speyer wieder auf die Autobahn geleitet. Ab dort sei die A61 wieder befahrbar. Während der Sperrung am Wochenende stehen der Parkplatz und die WC-Anlage auf dem Rastplatz Binshof nicht zur Verfügung.

Am Wochenende ab Freitag, 15. März, werde die Fahrbahn für Arbeiten am südlichen Teilbauwerk der Brücke in entgegengesetzter Richtung nach Hockenheim gesperrt. Über die Details und die Umleitungsempfehlung will die Autobahn GmbH demnach gesondert informieren.