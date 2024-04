Nachdem die Ampelanlage an der Kreuzung von Hilgard- und Ludwigstraße auf Nachtabschaltung gesprungen war, hat es dort am Montagabend ordentlich gekracht. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte ein 28-jähriger Autofahrer vorschriftsmäßig an der roten Ampel angehalten und auf Grün gewartet, als sich die Ampelanlage um 19.30 Uhr automatisch abschaltete. Nachdem das Rotlicht erloschen war, fuhr der 28-Jährige los – ohne allerdings die durch Verkehrszeichen angezeigte Vorfahrt einer 24-jährigen Autofahrerin zu gewähren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei ausgeschalteter Ampel die Verkehrszeichen zu beachten sind. Seien keine Schilder vorhanden, gelte rechts vor links.