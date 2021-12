Die Speyerer Ortsgruppe von Amnesty International beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an einer Aktion zum Tag der Menschenrechte und ruft dazu auf, sich für deren Einhaltung einzusetzen – per Brief, Postkarte oder E-Mail.

Seit Freitag liegen im Speirer Buchladen in der Korngasse 17 und im Weltladen, Korngasse 31, Appellbriefe aus, die Unterstützer der Aktion ausfüllen und abschicken können. Hintergrund ist laut einer Mitteilung der Speyerer Ortsgruppe von Amnesty International der Tag der Menschenrechte, der in jeden Jahr am 10. Dezember begangen wird. Beim „Briefmarathon“ – so der Name der Aktion – sollen von überall auf der Welt Briefe, Postkarten und E-Mails versendet werden, um die Einhaltung der Menschenrechte zu fordern.

Die Briefe können mitgenommen und selbst verschickt werden oder vor Ort ausgefüllt und unterschrieben in einen Karton geworfen werden. Die Ortsgruppe übernimmt dann den Versand. Die ausliegenden Briefe setzen sich ein für Ciham Ali, eine seit acht Jahren vermisste Eritreerin, und für Wendy Galarza aus Mexiko, die während eines Protestmarschs gegen Gewalt an Frauen von einer Schusswaffe verletzt wurde. Wer sich für weitere Personen einsetzen will, kann sich per E-Mail an amnesty-speyer@web.de melden.