Christine und Stephan Rahn spielten am Sonntag am frühen Abend in der Speyerer Stadthalle Werke für Klavier zu vier Händen von Schumann, Brahms und Bach in einem Konzert ohne Publikum, das als Live-Stream in YouTube und Facebook übertragen wurde. Das sehr eindrucksvolle und virtuos musizierte Konzert, das im Netz höchst dankbar und positiv kommentiert wurde, war Teil der städtischen Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“, die freischaffenden Speyerer Künstlern hilft. Die beiden Musiker haben eine Gage bekommen – und vor dem Konzert wurde von Kulturbürgermeisterin Monika Kabs zur Unterstützung der Kampagne geworben. Weitere Kultur-Live-Streams der Stadt werden an den kommenden Sonntagen folgen.