Die Ahorn Camp GmbH ist ein zuletzt mehrfach gewachsener Reisemobil-Anbieter mit Hauptniederlassung in Speyer. Sie präsentiert sich in den kommenden vier Tagen mit der Hausmesse „Ahorn Days“.

Ahorn Camp öffnet von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. April, mit speziellen Angeboten seine Türen. Die Hausmesse findet in der Franz-Kirrmeier-Straße 8 in Speyer und parallel auch in den Niederlassungen in Dietzenbach bei Frankfurt sowie Mülheim an der Ruhr statt. Ahorn kündigt für Kauf- und Mietinteressierte exklusive Angebote für Reisemobile und Zubehör an. Käufer und Mieter könnten sich zum Beispiel Tankgutscheine sichern. Außerdem sind eine Glücksrad-Aktion, eine Bastelecke sowie eine Fotoaktion mit dem Ahorn-Camp-Maskottchen, dem Ahörnchen geplant.

Weil das Unternehmen in Speyer als Sponsor der Zweitliga-Basketballer der BIS Baskets auftritt, wird bei den „Ahorn Days“ auch eine Basketball-Freiwurfaktion veranstaltet. Dafür seien BIS-Spieler vor Ort. Nähere Auskünfte sowie ein Anmeldeformular für Besucher gebe es im Internet unter ahorn-camp.de/ahorndays. Präsentieren wird sich Ahorn auch anlässlich des verkaufsoffenen Wochenendes mit Pflanzenmarkt auf der Maximilianstraße: In der Innenstadt würden zwei Reisemobile gezeigt.

Die Firma Ahorn ist 1991 gegründet worden. Heute führen sie Alexander und Franziska Reichmann in zweiter Generation. Mit 40 Handelspartnern in Deutschland und 15 Standorten im europäischen Ausland vertreibt sie ihre Reisemobile auf Renault-Basis. „Wir zählen zu den am schnellsten wachsenden sowie größten Reisemobilunternehmen in Deutschland“, berichtet Alexander Reichmann stolz. In Speyer hat sich Ahorn vor zwei Jahren um eine neue Vermietstation und um ein Servicecenter erweitert.