Jetzt hat er es schwarz auf weiß: Regionalligist TSV Speyer steigt ab. Die Hiobsbotschaft erreichte Trainer Gerrit Jann am Montag ausgerechnet auf dem Weg in Urlaubs- und Beachtrainingslagerdomizil in der Türkei. Statt ein paar unbeschwerten Tagen unter Sonne saß der Frust erst mal tief, wich dann der Hoffnung, dass vielleicht nicht alle Mannschaften melden und Speyer drin bleibt.

Verbandsvorgabe

Denn so etwas kommt durchaus vor: „Durch die Hinzunahme der LAF Sinzig hatte die Klasse elf reguläre Mannschaften“, schrieb Staffelleiter Christoph Dreher (Beckingen) den Klubs. Nach Vorgaben des Deutschen Volleyballverbandes müsse in der nächsten Saison wieder die Standardgröße von zehn gelten.

„Daher gibt es aktuell drei Absteiger“, so Dreher: „Das sind Stand heute, die TG Hanau, Eintracht Frankfurt und als zusätzlicher Absteiger der TSV Speyer.“