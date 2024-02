Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Matthias Klaßen war 30 Jahre lang für die Speyerer Entsorgungsbetriebe (EBS) tätig. Die meiste Zeit davon war er als Werkleiter der Verantwortliche für Kanalsystem, Kläranlage, Deponie und Müllabfuhr in der Domstadt. Jetzt ist er in den Ruhestand gegangen – und selbst erstaunt darüber, was sich in all den Jahren verändert hat.

Als Klaßen 1993 in den Dienst der Stadt trat, wurde – vereinfacht gesagt – Müll aller Art in runde 50-Liter-Tonnen gestopft, die die Bürger mit sogenannten