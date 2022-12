Die Pandemie neigt sich dem Ende entgegen, war dieser Tage zu hören. Im Seniorenzentrum Haus am Germansberg der Diakonissen in Speyer ist sie noch sehr aktuell.

20 Bewohner der Einrichtung in der Else-Krieg-Straße waren am Donnerstag mit dem Coronavirus infiziert, wie die Diakonissen als Träger auf Anfrage mitteilten. Sie hätten alle nur leichte Symptome und würden von Pflegepersonal mit persönlicher Schutzausrüstung versorgt, sagte Sprecherin Barbara Fresenius. Das Heim sei nach wie vor mit einem aktuellen negativen Testnachweis eines zertifizierten Testzentrums und einer FFP-2-Maske zugänglich. Auch positiv getestete Bewohner dürften besucht werden.

Unter den Mitarbeitern aus Pflege und Hauswirtschaft verzeichne das Haus am Germansberg fünf Covid-19-Fälle, so Fresenius. Die Betroffenen seien in häuslicher Quarantäne. Berichtet wird außerdem von einem „Nachholeffekt an Infektionen, zum Beispiel die saisonale Influenza“. Die Belegung des Seniorenzentrums sei angepasst, Leasingkräfte seien zur Unterstützung herangezogen worden. Im weiteren Diakonissen-Seniorenheim, dem Bürgerhospital, gibt es laut Fresenius „wenige Einzelfälle“ mit Corona unter den Bewohnern und Mitarbeitern.

Bei der nur noch beschränkt aussagekräftigen Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag die gesamte Stadt Speyer am Donnerstag bei 223,5, dem höchsten Wert unter den Kreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz nach Bad Kreuznach.