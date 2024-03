Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 25 Jahren gibt es die beiden Speyerer Bürgerbüros. Die Mitarbeiter haben vielfältige Aufgaben: von A wie Anwohnerparkausweis bis Z wie Zuzug. Mitunter erleben sie kuriose Situationen.

Die amerikanische Touristin war ganz aufgelöst. Sie hatte ihre Brille geputzt und mit dem Tuch auch ihr Hörgerät in einem städtischen Mülleimer entsorgt. In ihrer Not suchte sie