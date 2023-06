Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gottesdienst in der Webenheimer Kirche stand unter dem Motto des Kolumbariums. Unter Empore und Orgel hat die Künstlerin Madeleine Dietz zwölf aufgeschlagene Bücher mit Urnenfächern gestaltet. Insgesamt 576 Urnengräber wurden so im Kirchenschiff in Webenheim geschaffen.

Der meditative Gottesdienst in der evangelischen Kirche Webenheim stand am Samstagabend unter dem Motto Leben, Besinnung und Gelassenheit. Es ging auch um das Kolumbarium im Kirchenschiff. Das