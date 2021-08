Am Montag, 9. August, beginnt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) in Neunkirchen mit Bauarbeiten auf der Landstraße L 114, die vom Autobahnanschluss Neunkirchen-Oberstadt durch den Ort Furpach bis nach Preußisch-Kohlhof führt. Das Vorhaben wird in zehn größere Bauabschnitte unterteilt. Ab Ende August sind Vollsperrungen und weiträumige Umleitungen angekündigt.

Das Baustellen-Mammutprojekt ist auf 16 Wochen Arbeitszeit anberaumt. Erneuert werden die beiden Landesstraßen L 113 (am Kreisel nach Kirkel) und L 114 (über Furpach nach Kohlhof) auf insgesamt 4800 Metern Länge.

Weil die betroffenen Straßen relativ schmal seien, werden nach Angaben von LfS-Sprecherin Jana Görgen „für die Fräs- und Asphaltarbeiten sowie die Arbeiten an den Fahrbahnrändern“ Vollsperrungen angeordnet.

Bevor es mit diesem Bauprogramm so richtig losgeht, werden zunächst ab Montag, 9. August, in der Ortsdurchfahrt des Neunkircher Vororts Preußisch-Kohlhof die Rinnsteine erneuert. Den Verkehr regelt dort eine Baustellenampel.

Start nahe der „Villa Medici“

Für jeden der einzelnen Bauabschnitte, sagt Jana Görgen, müsse jeweils die Verkehrsführung geändert werden. Der erste Bauabschnitt in Neunkirchen von der Hermannstraße bis zum Kreisel an der Kirkeler Straße (dort stehen die Gaststätten „Villa Medici“ und „Grill au Bois“) wird ab 17. August für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung wird dann über die Fernstraße, den Verkehrskreisel „Scheib“ und die Steinwaldstraße ausgeschildert.

Der zweite Bauabschnitt ist für das Wochenende von Freitag, 27. August, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 30. August, 5 Uhr, angesetzt: In diesem Zeitraum soll der Kreisel an der Kirkeler Straße unter Vollsperrung neu asphaltiert werden. Für den Durchgangsverkehr bleibt die Umleitung aus dem ersten Bauabschnitt weiter bestehen. Der Anliegerverkehr sowie die Kundschaft der Einkaufsmärkte an der Kirkeler Straße – vor allem Kaufland und Mediamarkt – werden über Eschweilerhof, Kirkel, Limbach, Bayrisch-Kohlhof, Neunkirchen-(Preußisch)-Kohlhof und Furpach nach Neunkirchen umgeleitet.

Handzettel für die Anlieger

Die nachfolgenden Bauabschnitte sind in Gegenrichtung von Bayrisch-Kohlhof nach Neunkirchen geplant.

Die Anliegergrundstücke sind je nach Baustellenbereich nur eingeschränkt erreichbar. Die betroffenen Anlieger wurden mit Handzetteln gebeten, ihre Autos außerhalb des jeweiligen Baustellenfelds zu parken.

Das gesamte Bauvorhaben, sagt Görges, sei vorab mit den Omnibusbetrieben abgestimmt worden.