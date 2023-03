Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußgängerzone im Bereich des St.-Johanner-Markts in Saarbrücken soll um mehr als 50 Prozent erweitert werden. In einem ersten Schritt tritt daher im April eine neue Verkehrsregelung in Kraft. Im Mai starten die Bauarbeiten.

Die Stadt Saarbrücken möchte im Bereich der historischen Altstadt Platz für Fußgänger schaffen und den Autoverkehr deutlich reduzieren. Deshalb soll die Fußgängerzone