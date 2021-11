Eine Studie an den Homburger Universitätskliniken erbringt den Nachweis, dass eine sogenannte Booster-Impfung bei Personen sehr wirksam ist, die eine Einmal-Impfung mit dem Wirkstoff des Herstellers Johnson & Johnson erhalten hatten.

„Mit unserer Studie“, sagt die Homburger Immunologin Martina Sester, „können wir die Empfehlung der Stiko klar bestätigen. Eine Booster-Impfung mit Biontech nach Johnson & Johnson ist absolut empfehlenswert. Gut verträglich ist sie außerdem.“

Wer einmal mit dem Serum von Johnson & Johnson geimpft wurde, sollte sich laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) später mit Biontech oder Moderna nachimmunisieren lassen. „Bisher hatte es nur Hinweise darauf gegeben, dass die zweite Impfung den Schutz erhöht“, sagt Thorsten Mohr von der Saar-Uni. „Jetzt hat ein Team um die Homburger Immunologin Martina Sester nachgewiesen, dass sich der Impfschutz durch die freiwillige zweite Impfung tatsächlich deutlich erhöht.“

Meiste Impfdurchbrüche bei Johnson & Johnson

Zwar gelte eine einzige Corona-Impfung mit dem Serum von Johnson & Johnson als ausreichend. Doch sei die Schutzwirkung geringer als bei den Impfstoffen, die doppelt verabreicht werden. Die meisten Impfdurchbrüche träten bei Geimpften auf, die einmal den Stoff von Johnson & Johnson erhalten haben.

Martina Sester, Professorin für Transplantations- und Infektionsimmunologie an den Homburger Unikliniken: „Wir konnten bei Johnson-Geimpften nach einer Booster-Impfung mit Biontech einen deutlichen Anstieg der Antikörper-Konzentration feststellen, die das sogenannte Spike-Protein der Viren blockieren.“ So würden die Coronaviren daran gehindert, in die menschlichen Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren. Außerdem steige bei den Johnson-Geimpften durch Zweitimpfung mit Biontech die Zahl der sogenannten T-Zellen im Immunsystem, die das Virus direkt angreifen.

Kreuzimpfungen besonders wirksam

In einer weiteren Studie habe Sesters Team den Nachweis erbracht, dass Kreuzimpfungen mit den Seren verschiedener Hersteller tatsächlich besonders wirksam seien.