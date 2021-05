Aufsehenerregendstes Thema der Homburger Stadtratssitzung am Donnerstag, 20. Mai, dürfte ein Antrag auf Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind sein. Aber auch die S-Bahn nach Zweibrücken wird in der Videositzung zur Sprache kommen.

Der Stadtrat stimmt in seiner Online-Sitzung darüber ab, ob er ein förmliches Abwahlverfahren gegen den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) einleitet. Dieser befindet sich immer noch auf unabsehbare Zeit im Rechtsstreit um die Detektiv-Affäre und kann sein Amt im Rathaus schon seit mehr als zwei Jahren nicht mehr ausüben. Beobachter erwarten, dass am Donnerstag zumindest eine einfache Mehrheit für die Abwahl zustande kommt. In diesem Fall muss in einer späteren Sitzung – voraussichtlich im Juli – erneut abgestimmt werden. Dann ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, um in der Stadt eine Bürgerabstimmung auszulösen, die endgültig über die Abwahl entscheiden muss. Dieser Urnengang könnte zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 stattfinden.

Stadtratsausschuss S-Bahn

Nicht nur die Causa Schneidewind wurde auf Antrag der CDU-Fraktion auf die Tagesordnung am Donnerstag gesetzt. Die Christdemokraten wollen außerdem beantragen, dass der Stadtrat einen Sonderausschuss „Reaktivierung der Bahnstrecke Homburg - Zweibrücken“ zusammenstellt. Dieses Gremium, so CDU-Fraktionschef Stefan Mörsdorf, soll von der Deutschen Bahn sowie von der Homburger Stadtverwaltung über die Bau- und Organisationsmaßnahmen an der Schienenstrecke auf dem Laufenden gehalten werden. Den Fortschritt des Bahnprojekts soll der neue Ausschuss auch aktiv mit eigenen Vorschlägen begleiten. Dem Ausschuss sollen auf Vorschlag der CDU neben Stadtratsmitgliedern auch die Ortsvorsteher und Ortsvertrauensleute der betroffenen Stadtteile Beeden, Schwarzenbach, Schwarzenacker und Einöd angehören.

Stefan Mörsdorf erinnert daran, dass der Haltepunkt Einöd zum Bahnhof ausgebaut werden soll – mit Neubau eines Mittelbahnsteigs. Allein dies sei mit „umfangreichen Einzelmaßnahmen, Neubau und Änderung von Bahn-Betriebsanlagen sowie leit- und sicherungstechnischen Anpassungen an den Gleisen“ verbunden. Aber auch Infrastrukturmaßnahmen müssten geplant werden – zum Beispiel Zufahrtsstraßen zu den Haltepunkten, Parkplätze und der Bau von Fahrradboxen und Ladesäulen.

SPD möchte „Remise“-Akten sehen

Die SPD-Fraktion will am Donnerstag um Einsicht in die Akten bitten, die sich mit dem umstrittenen Bau einer Straße im Erbacher Gewerbegebiet „Westlich der Remise“ befassen: Nach Auskunft der Stadtverwaltung soll vor einigen Jahren ein Mitarbeiter im Bauamt seine Kompetenzen überschritten und offenbar auf eigene Faust eine Firma mit dem Straßenbau beauftragt haben. Inzwischen wurde in dieser Sache Strafanzeige erstattet.

Info

Coronabedingt findet die Stadtratssitzung am Donnerstag, 20. Mai, 17.30 Uhr, online als Videoschalte statt. Die Redebeiträge der Stadtratsmitglieder werden öffentlich auf einen Großbildschirm im Sitzungssaal des Homburger Rathauses am Forum übertragen.