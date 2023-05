Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Werden die Homburger Bürger an die Wahlurnen gerufen, um mit Ja oder Nein über die Abwahl ihres Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) abzustimmen? Tief in Rechtsstreitigkeiten infolge der „Detektiv-Affäre“ verstrickt, kann der Sozialdemokrat seit Januar 2019 sein Amt im Rathaus nicht mehr ausüben. Am Donnerstag, 15. Juli, entscheidet der Stadtrat, ob die Bürger über Schneidewinds politisches Schicksal bestimmen sollen.

Auf Betreiben der CDU-Ratsfraktion kommt es in der öffentlichen Stadtratssitzung am Donnerstag ab 17.30 Uhr im Kulturzentrum Saalbau zur entscheidenden Abstimmung. Um