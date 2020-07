Das saarländische Hilfsprogramm für Corona geschädigte Sportvereine verzeichnete seit 4. Juli bereits 1214 Anträge. 1083 Anträge davon wurden laut Innenministerium bewilligt, was Zahlungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro zur Folge hatte.

„Unsere schnelle und unbürokratische Hilfe greift und ist eine unerlässliche Unterstützung für angeschlagene Vereine“, sagte Sportminister Klaus Bouillon. Das Ministerium arbeite mit Hochdruck , damit die saarländischen Vereine unbeschadet aus der Krise kommen. Seit Beginn des Programms am 4. Juli seien bis Freitag 1214 Anträge beim Sportministerium eingereicht worden.

Auf Unterstützungszahlungen entfielen 1200 Anträge. Davon seien 1083 bewilligt worden. Das entspreche einer Summe von knapp 2,1 Millionen Euro. 67 weitere Anträge sollen in den kommenden Tagen ebenfalls zur Auszahlung kommen, teilte der Sportminister in Saarbrücken mit. Auf die Liquiditätshilfe entfielen 14 Anträge, die derzeit noch geprüft würden. Die Mitarbeiter des Ministeriums stünden mit den Vereinen in Kontakt, um auch hier eine schnelle Auszahlung zu ermöglichen.

Sportminister Klaus Bouillon zeigte sich mit der Arbeit seines Ministeriums zufrieden: „Schneller arbeiten kann man bei der Vielzahl der Anträge nicht.“

Neben dem Ministerium gewähren Kommunen den Vereinen Erleichterungen. Blieskastel erlässt etwa die Hallenmiete und erlaubt Training in den Ferien.