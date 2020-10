Die Saison-Abschlussfahrt der Ostertalbahn steht bevor. Für den letzten Auftritt der Nostalgiebahn am Sonntag, 18. Oktober, können sich Interessierte noch anmelden. Zwei Mal verkehrt an diesem Tag der Zug zwischen Schwarzerden und Ottweiler.

Wenn das Bähnchen letztmals in diesem Jahr durchs Ostertal fährt, gilt allerdings ein verkürzter Fahrplan. Zudem müssen die Fahrgäste Einschränkungen in Kauf nehmen, wie der Arbeitskreis Ostertal mitteilt.

Der Trägerverein weist darauf hin, dass es im Zug keinen Bistrobetrieb geben wird. Kalte Getränke könnten vor der Abfahrt erworben werden. Während der Fahrt werde nichts angeboten. Damit sollen persönliche Kontakte weitgehend eingeschränkt werden.

Anmeldung per Telefon und E-Mail

Auch sehe das Corona-Schutzkonzept vor, dass alle Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Die Fahrt starte im Übrigen nur, wenn sich auch genügend Fahrgäste anmelden.

Fahrkarten müssen über E-Mail oder telefonisch gebucht werden. Unter der Adresse info-gs@ostertalbahn.de oder unter der Telefonnummer 06384 7991 sind Platzreservierungen möglich. Anmeldeschluss ist eine Woche vor der Fahrt, also spätestens am kommenden Sonntag, 11. Oktober.

Zug fährt zweimal hin und zurück

Der Zug fährt zweimal durchs herbstliche Ostertal. Abfahrt ist in Schwarzerden zunächst um 13.15 und dann noch einmal um 16.15 Uhr. Der erste Zug fährt nach Aufenthalt am Bahnhof Ottweiler gegen 14.30 Uhr wieder zurück. Der zweite setzt sich um 17.30 Uhr in Ottweiler in Bewegung, um nach Schwarzerden zurückzufahren.

Der Trägerverein weist darauf hin, dass das Hygienekonzept der Ostertalbahn auf der Internetseite www.ostertalbahn.de einsehbar ist.