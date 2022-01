Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat aufgrund eines Corona-Ausbruchs die Luitpold-Grundschule im Homburger Stadtteil Erbach bis 28. Januar geschlossen. Der Unterricht soll am Montag, 31. Januar, wiederaufgenommen werden.

Aufgrund der unübersichtlichen Kontaktsituation und nach Bewertung des Infektionsrisikos hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Freitag die Grundschule Luitpold geschlossen. Ziel sei die Unterbrechung von Infektionsketten sowie der Schutz der Kinder und ihrer Angehörigen. In fünf Klassen der Erbacher Grundschule befinden sich derzeit Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne, teilt Sandra Brettar, Sprecherin des Saarpfalz-Kreises mit.

Kinder, die in den vergangen drei Monaten genesen sind oder vollständig geimpft wurden, unterliegen keiner Absonderungspflicht, so die Sprecherin. Es sei erforderlich, dass die Schüler der in Quarantäne befindlichen Klassen am letzten Tag ihrer Absonderung einen zertifizierten Schnelltest in einem Testzentrum durchführen lassen und das negative Ergebnis vorlegen, bevor sie den Unterricht besuchen.

Ebenfalls von der Schließung betroffen sind die Nachmittagsbetreuung der Schule (FGTS), der Hort der Kita in Jägersburg, der Hort der Kita in Reiskirchen und der Hort der Kita St. Andreas in Erbach. Eine Notbetreuung könne derzeit nicht eingerichtet werden, bedauert die Kreisverwaltung.

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt nach einem Corona-Ausbruch die Klassen fünf bis 13 der Waldorfschule in Bexbach geschlossen.