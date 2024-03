„Wo stehen wir, wo steht das europäische Volk in und mit Europa?“. Diese und andere Fragen sollen bei den ersten Homburgern Europa-Gesprächen diskutiert werden. Geladen sind hochrangige Politiker.

Am Samstag, 16. März, finden unter dem Motto „Faszination Europa“ die ersten Homburger Europa-Gespräche statt. Auf der Gästeliste stehen auch Jean Asselborn, ehemaliger Außenminister von Luxemburg, Heiko Maas, Präsident des Deutschen Poleninstituts und ehemaliger Außenminister, Wladyslaw Ortyl, Marschall der Woiwodschaft Karpatenvorland, Anita Mikolajczak, Konsulin der Republik Köln, Mykhailo Lavriv, Bezirksratsvorsitzender des Rayons Kalusch und stellvertretender Präsident des ukrainischen Verbands der Bezirks- und Regionalräte, Gilbert Schuh, Vizepräsident des Departements de la Moselle und Präsident EVTZ Eurodistrict SaarMoselle.

In den Diskurs der Veranstaltung werden auch Fragen wie „Wo stehen wir, wo steht das europäische Volk in und mit Europa?“, „Warum wird in der Zukunft ein höheres Maß an europäischer Zusammenarbeit erforderlich sein?“, „Welche Rolle können zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure einnehmen?“, „Welche Faszination geht heute von Europa aus oder anders: Wie lassen sich die Menschen für ein Europa begeistern, das von interessierten Kreisen systematisch schlecht geredet wird?“, „Müssen wir uns nicht deutlich mehr für Europa in seiner bisherigen Form engagieren, als lediglich die Vorteile zu genießen und zusehen, wie es zerstört werden soll?“ einfließen.

Landrat Theophil Gallo will herausstellen, dass es auf der kommunalpolitischen wie auf der zivilgesellschaftlichen Ebene viele Möglichkeiten gibt, sich für ein geeintes, friedliches Europa einzusetzen. Im Rahmen der „Homburger Europa-Gespräche“ soll auch das „Geheimnis“ zur „Via Regia“, der ältesten und längsten Landesverbindung zwischen West- und Osteuropa, einer Kulturroute des Europarates, in der hiesigen Region gelüftet werden. Informationen zu den Kreispartnerschaften und zur Europaarbeit des Saarpfalz-Kreises sind bei der Stabstelle Europa unter Leitung des Europabeauftragten des Saarpfalz-Kreises, Violetta Frys, unter Telefon 06841 1048273 oder unter den E-Mail Adressen europa@saarpfalz-kreis.de sowie violetta.frys@saarpfalz-kreis.de erhältlich.