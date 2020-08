Das Waldbaden, eine neue Methode aus Japan zur Gesundheitsvorsorge, kann man nun auch in der Region erleben. Die Gemeinde Tholey lädt für Freitag, 21. August, 17 Uhr, zu einer Exkursion in den Dautweiler Wald am Parkplatz an der Mariengrotte in Hasborn ein.

Von dort begleitet Künstlerin Marion Ritz-Valentin die Gruppe auf ihrem Weg durch einen lichten Buchenwald, später durch einen Nadelwald. Bei dieser besonderen Veranstaltung sitzen oder liegen die Zuhörer auf dem Waldboden und baden in den Klängen des Waldes und lauschen der Musik, die Ritz-Valentin den Klangschalen, Gongs, Zimbeln entlockt. Die Teilnahme kostet fünf Euro, es können maximal 20 Personen mitgehen.

Info