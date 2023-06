Mindestens zehn Kandidaten hat der Globus-Markt in Einöd für sein großes Fleischkäs-Wettessen gesucht. Nun wurde es abgesagt.

Eigentlich hätte am nächsten Samstag, 8. Juli, das „ultimative Fleischkäs-Wettessen“ im Globus in Homburg-Einöd stattfinden sollen. Das Unternehmen hat das nun aber abgesagt. Auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte eine Sprecherin am Mittwoch, die Absage sei aus „organisatorischen Gründen“ notwendig gewesen. Das Unternehmen hatte angekündigt, mindestens zehn Kandidaten finden zu wollen. Auf Facebook gab es einige negative Kommentare dazu, etwa „Fressen bis zum Kotzen ist nicht mehr zeitgemäß.“ Mitte Juni hatte das Unternehmen angefangen, nach „tapferen Kandidaten“ zu suchen. Zu gewinnen wäre ein Grillpaket im Wert von 100 Euro gewesen.