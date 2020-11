Weil auch in Frankreich wieder strenge Corona-Schutzbeschränkungen in Kraft getreten sind, bleibt das Bergbaumuseum Parc Explor Wendel im lothringischen Petite-Rosselle (Kleinrosseln) bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Schon geplante Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Zeche Wendel war 1862 zur Kohleförderung eröffnet worden. Nach der Schließung des Bergbaubetriebs hat sie sich unter dem Namen Parc Explor Wendel in einen Freizeit- und Kulturbereich für die Familien verwandelt. Hier gibt es das Musée Les Mineurs Wendel, die Grube Wendel zu entdecken, Rad- und Wanderwege, aber auch Aktivitäten wie Grubeneinfahrten und den Besuch alter Bergarbeitersiedlungen. Der Parc Explor Wendel gilt als eine der größten und vollständigsten Ansammlungen von Gebäuden zur Kohleförderung in Europa.