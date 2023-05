Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hat Klaus Roth als Bürgermeister die Stadt Homburg um 35.000 Euro betrogen? Am zweiten Verhandlungstag am Saarbrücker Amtsgericht schwieg der frühere CDU-Politiker. Ein Elektriker, der in die Affäre verwickelt ist, beteuert seine Unschuld.

Als Zeuge vor der Wirtschaftsstrafkammer sagte am Mittwoch, 6. Oktober, der Elektromeister aus, der vor Prozessbeginn zunächst selbst noch Mitangeklagter war. Gegen Zahlung einer Geldauflage