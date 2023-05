Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sonne hinterherfahren und die Freiheit genießen: Camping zählt laut Bürgermeister Christian Prech zu einer der schönsten Freizeitaktivitäten, die es gibt. Deshalb gibt es in Bexbach eine ganze Messe zu diesem Thema. Die RHEINPFALZ war am Samstag da und hat mit Campern und Ausstellern gesprochen. Was an Camping fasziniert – und welche Vorteile es gegenüber Hotelurlaub hat.

Die 62. Camping-, Freizeit- und Automobilmesse in Bexbach ist am Samstag eröffnet worden. Bis einschließlich Sonntag, 7. Mai kann man die Messe besuchen. Der Fokus liegt in