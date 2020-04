Nachdem die saarländische Landesregierung grünes Licht gegeben hat, dürfen in Blieskastel die Wertstoff-Zentren und der Grünschnitt-Sammelstellen wieder öffnen. Ab Montag, 20. April, 8 Uhr, nimmt die Anlage am Hölschberg wieder Grünschnitt an. Der Wertstoffhof in der Blickweiler Straße ist aus technischen Gründen erst ab Dienstag geöffnet.

Die Blieskasteler Grünschnittsammelstelle, betrieben von der Firma Terrag, wird am Montag ab 8 Uhr geöffnet sein. Wie der Beigeordnete der Stadt Blieskastel, Guido Freidinger (SPD) mitteilte, haben sich Stadt und Betreiberfirma auf kundenfreundliche Öffnungszeiten geeinigt, damit der im Zuge der Corona-Beschränkungen aufgelaufene Entsorgungsstau von Grünschnitt möglichst schnell abgebaut werden könne. So werde die Sammelstelle auf dem Hölschberg an sechs Tagen in der Woche von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein.

Allerdings stehe nach wie vor die Infektionsgefahr für Kunden und Mitarbeiter der Sammelstelle im Vordergrund. Von daher seien die Mitarbeiter angewiesen, peinlich genau auf die Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorgaben zu achten. Die Sicherheits-, Hygiene-und Abstandsregeln müssen eingehalten werden, so Freidinger. Genauso die Regeln bei der Abgabe von Grünschnitt.

Es gibt vor Ort eine markierte Haltelinie für anfahrende Autos. Nur die Person im vordersten Wagen darf aussteigen. Es dürfen immer nur höchstens drei Personen gleichzeitig abladen. Eine Videoüberwachung des Abladebereichs ermögliche dem Aufsichtspersonal einen „steuernden Eingriff“, erklärte der Beigeordnete.

Die Blieskasteler Stadtverwaltung habe zwar Verständnis für die Dringlichkeit der Grünschnitt-Entsorgung, bittet aber um Einsicht in die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen, gegenseitige Rücksichtnahme und Geduld. So sei es empfehlenswert, für die Anlieferung insbesondere zu Beginn der Woche den frühen Morgen zu nutzen, da zu der Tageszeit erfahrungsgemäß weniger Betrieb herrsche.

„Wir alle sind gemeinsam bemüht, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bitte tragen Sie auch selbst ihr Möglichstes dazu bei“, appellierte Freidinger an die Kunden von Grünschnittsammelstelle und Wertstoffhof. Letzterer öffnet erst am Dienstag, 21. April, weil dort laut Freidinger noch technische Vorkehrungen gegen die Infektionsgefahr des Coronavirus zu treffen seien.