Weil die Corona-App Luca jetzt saarlandweit zum Einsatz kommt, hat auch das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises eine Verknüpfung eingerichtet. Seit 6. April können im Kreis auch Einrichtungen wie Gaststätten, Einzelhandel, Ärzte und Hotels die Luca-App kostenfrei zur digitalen Kontaktverfolgung nutzen.

Sandra Brettar, Sprecherin der Homburger Kreisverwaltung: „Die Luca-App hat drei zentrale Schnittstellen. Das sind die Nutzer, die Gastgeber beziehungsweise Betriebe und die Gesundheitsämter.“ Je mehr Nutzer es für die App gebe, desto erfolgreicher gelinge die Kontaktverfolgung.

Mit einem QR-Code könne man seinen Besuch auf dem Markt, in Kirche, Geschäft oder bei Freunden ein- und anschließend wieder auschecken. Im Infektionsfall würden Gäste, Gastgeber und Kontaktpersonen benachrichtigt. Ebenso das Gesundheitsamt.

Landrat Theophil Gallo rät, die App zu installieren. Wer kein Smartphone hat, könne Luca bald über einen elektronischen Schlüsselanhänger nutzen: wie diese Geräte verteilt werden sollen, will die Saarpfalz-Kreisverwaltung in den kommenden Tagen mitteilen.

Auch über 60-Jährige können sich zum Impfen eintragen

Saarlandweit war am Donnerstag , 15. April, der Ärger groß, weil die Landesregierung zuvor angekündigt hatte, dass sich ab diesem Tag auch Bürger der Priorisierungsgruppe III in die Corona-Impfliste würden eintragen können – also auch Menschen ab 60 Jahre. Doch der Versuch vieler Bürger, sich am Donnerstag online zu registrieren, scheiterte: Erst am Abend ab 18 Uhr wurde die neue Anmeldefunktion auf www.impfen-saarland.de geschaltet.

Über diese Internetadresse kann man im Saarland jetzt auch seinen bereits vereinbarten Impftermin bei Bedarf wieder absagen, ohne dafür Wartezeiten in der Telefon-Hotline hinnehmen zu müssen. Laut Gesundheitsministerium hätten sich durch das zweigleisige Impfangebot in den Impfzentren und Arztpraxen zuletzt die Doppelbuchungen gehäuft. Wer einen Impftermin nicht brauche, solle diesen absagen, damit jemand anders an die Reihe kommen könne.

www.saarland.de

www.impfen.saarland.dewww.saarpfalz-kreis.de