Aufmerksam machen auf die Aufgaben der Pflege, Werben für den Beruf und das verpackt in einen kunterbunten Mix aus Musik, Tanz, Theater und Co. All das bieten die Kliniken Saarbrücken und Homburg am Samstag beim Fest der Pflege auf dem Marktplatz.

Getreu dem Motto „Starke Pflege kennt keine Grenzen“ soll zusammen mit Pflegekräften verschiedenster Nationen gefeiert werden. Los geht das Fest auf dem historischen Marktplatz um 11 Uhr, es soll bis 16 Uhr dauern. Die Absichten des Festes sind dabei breit gestreut: Wertschätzung für den Pflegeberuf zeigen, das Fördern einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und das Einsetzen für eine starke und gerechte Pflege, die allen Menschen nützt, schreiben die beiden Kliniken in einer gemeinsamen Presseankündigung.

Es ist das erste Mal, dass so eine Veranstaltung stattfindet. Und schon die erste Auflage soll für ordentlich Trubel sorgen. Für die Gäste haben die Kliniken einen bunten Mix aus Informationen rund um den Pflegeberuf und die Integrationsprojekte der Kliniken, Mitmachaktionen, Musik, Tanz- und Theatervorführungen, Gewinnspiele und allerlei Kulinarik vorbereitet. Viele Attraktionen seien dabei international gestaltet, etwa die mexikanische Loteria. Die Verbindungen zu Mexiko sind zudem Thema bei den Informationsvorträgen, dabei geht es etwa um die Rekrutierung von mexikanischen Pflegekräften beider Kliniken. Und das Fest ist Anlass, die neuen Pflegekräfte aus Indien, die seit März in Homburg beschäftigt sind, willkommen zu heißen.

Dass Pflegekräfte im Ausland rekrutiert werden, hat Christian Müller, Leiter des Personaldezernats an der Uniklinik, vor allem gesellschaftliche Gründe: „Die demografische Entwicklung stellt uns in der Pflege vor eine große Herausforderung, und wir sind sehr froh darüber, dass wir in den vergangenen Jahren und Monaten Menschen aus Mexiko, Indien, Kolumbien, dem Iran und mehreren Balkanstaaten für die Arbeit am Uni-Klinikum gewinnen konnten, sodass ihre Fachkompetenz und ihre Leidenschaft für den Pflegeberuf nun den Menschen im Saarland zugutekommt.“