400 Menschen besuchen am Samstag in Reinheim eine Kundgebung der Initiative „Bunt statt Braun“, die anlässlich des zunächst dort geplanten und dann abgesagten AfD-Parteitags in Reinheim zusammenkam.

Der Parteitag der AfD war wegen parteiinterner Querelen abgesagt worden, die Demo fand trotzdem statt. Die Menschen hatten sich zur Gegendemonstration verabredet und hielten daran fest, ihren Protest auch auszudrücken, wenn der Parteitag gar nicht stattfindet. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte Gersheims Bürgermeister Michael Clivot und erklärte, warum seine Gemeinde der AFD überhaupt die Halle vermietet hatte: „Die AfD hat eine Mitarbeiterin meiner Verwaltung über den wahren Zweck getäuscht. Aber wir haben trotzdem an der Vermietung festgehalten, weil jede Partei eine Halle mieten darf und wir ihnen zeigen wollten, was unsere Grundsätze sind.“

Vielleicht lerne die AFD daraus, wie man sich demokratisch und rechtsstaatlich verhalte, meinte der Bürgermeister. Faschismus, Antisemitismus und Rassismus hätten dennoch keinen Platz in Gersheim. Niemand müsse mit allem in der Politik einverstanden sein, eine Partei der Hetze und der Spaltung sei aber eben keine Alternative.