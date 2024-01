Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beindersheim will erneut beantragen, dass die Frankenthaler Straße einen Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel bekommt – am besten in Höhe der Tankstelle. Gut möglich, dass sich der Bürgermeister falsche Hoffnungen macht.

Weil die Frankenthaler Straße in ihrem südöstlichen Abschnitt oft von Fußgängern überquert wird und sie eine viel befahrene Durchgangsstraße ist,