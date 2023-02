Zwei Leichtverletzte und rund 37.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend bei Maxdorf. Laut Polizei wollte ein 23-jähriger Autofahrer die Weisenheimer Straße queren, um von der Maxdorfer Kurpfalzstraße in den Heideweg in Birkenheide fahren. Hierbei übersah er einen 77-jährigen Autofahrer, der aus Richtung Weisenheim kam, und es kam zum Zusammenstoß. Das Auto des 23-Jährigen wurde um 180 Grad gedreht und rückwärts in den Heideweg geschleudert. Dort prallte es gegen zwei weitere Autos. Durch den Unfall wurden eine 73-jährige Beifahrerin und eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Weisenheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.