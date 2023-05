Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Landesbetrieb Mobilität wird 2022 in Maxdorf einziehen, bildlich gesprochen. Zwei große Projekte will die Straßenbaubehörde an beiden Enden des Dorfs angehen, zehn Monate Bauzeit sind insgesamt geplant. Für den Ort wird das zur Belastungsprobe.

Die Hölzer stecken bereits in der Erde und deuten an, wo bald die Straße verlaufen soll. Sie zeigen eine Rechtskurve, die am Maxdorfer Kreisel am Gewerbegebiet Reff vorbei führt.