Die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Dudenhofen wird – anders als jene in Heßheim – nicht geschlossen. Am Mittwoch waren dort auch wieder Termine für Ende März und April online buchbar, nachdem einen Tag zuvor die Wartezeit noch bis in den Mai reichte.

Die Kreisverwaltung hatte am Dienstag informiert, dass die Kfz-Zulassungsstelle in Heßheim „bis auf Weiteres“ geschlossen bleibt. Die Außenstelle Dudenhofen war in der Pressemitteilung nicht erwähnt. Nach einer RHEINPFALZ-Anfrage verschickte der Rhein-Pfalz-Kreis am Mittwochnachmittag eine Pressemitteilung, in der er erklärt: „Die Situation in Dudenhofen stellt sich (...) anders dar. Wegen der dortigen Rahmenbedingungen ist es aus personeller und organisatorischer Sicht möglich, die Außenstelle offen zu halten.“ Was diese Rahmenbedingungen und die Unterschiede zwischen den Außenstellen in Dudenhofen und Heßheim sind, wird nicht näher erläutert.

Stattdessen geht die Kreisverwaltung auf die Unterschiede der Arbeit in Haupt- und Nebenstellen der Zulassungsstelle ein: „In den Hauptstellen sind die Aufgaben umfangreicher und die Fälle oft komplexer als in den Nebenstellen. Während in den Nebenstellen überwiegend An- und Abmeldungen vorgenommen werden, werden in der Hauptstelle in Ludwigshafen zusätzlich Versicherungsfragen, Mängel- und Steueranzeigen, juristische Fragen und noch vieles mehr bearbeitet“, teilt der Kreis mit. Diese Backoffice-Arbeiten machten etwa 50 Prozent der Arbeit in der Zulassungsstelle aus.

Landrat Clemens Körner (CDU) verweist zum wiederholten Mal auf den „großen Einsatz“ seiner Mitarbeiter „in einer Zeit, in der sie hoher Belastung und massivem Druck von außen ausgesetzt“ seien.