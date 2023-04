Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt kann’s endlich losgehen mit der Planung neuer Baugebiete in der Verbandsgemeinde Rheinauen, denn die wichtigste Voraussetzung dafür ist nach acht Jahren Arbeit erfüllt: der neue Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde ist fertig und liegt der Kreisverwaltung jetzt zur Genehmigung vor.

Im Flächennutzungsplan (FNP) ist festgelegt, was wo auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde möglich ist und was nicht, also auch wo Neubaugebiete und wo Gewerbegebiete entstehen dürfen.