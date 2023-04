Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dem Umbau des ehemaligen Restaurants „Vier Jahreszeiten“ an der Waldseer Schlichtstraße in ein Grillrestaurant, der in der Vergangenheit für viel Ärger gesorgt hat, steht nun wohl nichts mehr entgegen. Was aber nicht heißt, dass der Bauherr einfach so weitermachen kann wie bisher.

Schon 2020 hatte der Umbau der Gaststätte am Penny-Markt für Unmut gesorgt. Damals hatten sich Bürger, aber auch Kommunalpolitiker darüber geärgert, dass der neue