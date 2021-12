Das Wasser sprudelte nur so aus dem Boden: In Beindersheim ist die Frankenthaler Straße auf Höhe der S-Kurve voll gesperrt worden. Grund ist ein Wasserrohrbruch.

Wie der Beindersheimer Bürgermeister Ken Stutzmann (SPD) am Montagabend mitteilt, war eine Wasserleitung in der Frankenthaler Straße gerissen. Das austretende Wasser hat Teile der Fahrbahn unterspült. Die Wasserzufuhr wurde für die Anwohner im Bereich der Ringleitung am Montagabend für rund drei Stunden abgestellt. Der Verkehr wurde umgeleitet: Aus Frankenthal kommend wurden Autofahrer auf den Schlittweg, aus Richtung Großniedesheim über die Schenkelstraße geführt. Die Stadtwerke Frankenthal hatten den Schaden an der Versorgungsleitung laut Bürgermeister bis Dienstagmittag behoben.

Die Straßendecke, die durch den Wasserrohrbruch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde provisorisch mit Stahlplatten verschlossen. Am Dienstagnachmittag konnte die Straßensperrung daher bereits wieder aufgehoben werden. Die Asphaltarbeiten zur Erneuerung des Straßenbelags sollen Stutzmann zufolge im kommenden Jahr erfolgen. Dafür müsse die Frankenthaler Straße voraussichtlich noch einmal für rund eine Woche gesperrt werden.