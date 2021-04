Viel Positives kann der Fußgönheimer Ortsbürgermeister dem vergangenen Jahr nicht abgewinnen. „Wenigstens“, sagt er oft, oder „zumindest“. Immerhin der Bäckerwagen wird gut angenommen – genauso wie der neue Radweg nach Ellerstadt. Doch auch hier folgt ein „Leider“.

Jochen Schubert (FWG) hätte gerne eine Glaskugel. „Um zu sehen, wie es 2021 weitergeht“, sagt der Fußgönheimer Ortsbürgermeister. Denn für ihn ist aktuell einiges im Unklaren, was die Zukunft angeht. „Was will man groß planen, es wird für einen geplant“, sagt er und meint die pandemische Großwetterlage, die das Geschehen bestimmt. Corona macht Schubert zu schaffen, das ist in jedem seiner Worte zu spüren.

„Wie kann man 2020 etwas Positives abgewinnen?“, fragt Schubert, schweigt eine ganze Weile und gibt sich die Antwort selbst: „Da ist nicht viel.“ Die Vereine versuchen, das Fußgönheimer Dorfleben aufrecht zu erhalten. „So gut es eben geht“, sagt Schubert. Auch die Kirchengemeinden, allen voran den protestantischen Pfarrer Wolfram Kerner hebt der Ortsbürgermeister hervor, seien aktiv und wollen die Zeit der Distanz und ohne Gottesdienste bestmöglich überbrücken. Dennoch regiert bei Schubert die Wehmut. „Unsere Kerwe“, sagt er, „oder der 125. Geburtstag des Gesangvereins Germania, alles ausgefallen.“ Etwas, das Zusammengehörigkeit fördert und den Job des Ortschefs ausmacht, möchte er sich derweil nicht nehmen lassen: Gratulationsbesuche bei Geburtstagskindern oder Jubelpaaren absolviert Schubert weiterhin, wenn auch auf Abstand oder kontaktlos.

Mehrzweckhalle als Ausweichquartier

An Projekten ist in Fußgönheim 2020 einiges angelaufen, was das Dorfgeschehen auch in diesem Jahr weiter beschäftigen wird, etwa die Bestandsaufnahme und Sanierung der Brücken auf den Feldwegen. Die Ortsgemeinde möchte ihren Friedhof erweitern und ein neues Gräberfeld erschließen. „Wir hätten gerne unser Straßenausbauprogramm beschlossen“, sagt Schubert. Es war bereits abschließend beraten, doch die letzte Sitzung des Ortsgemeinderats im Dezember wurde kurzfristig abgesagt. „Das holen wir nach“, sagt Schubert. Ebenfalls für 2021 steht an, die technische Ausstattung des Bürgerhauses zu verbessern. Künftig soll der Ortsgemeinderat hier zusammenkommen, nicht mehr im Obergeschoss des Rathauses. Aktuell ist die Mehrzweckhalle der Versammlungsort, um alle erforderlichen Abstände einhalten zu können. Auch die politischen Gremien der Verbandsgemeinde Maxdorf tagen hier.

„Man muss sich auch mal über Kleinigkeiten freuen“, sagt Schubert. Nach einem Jahr wie 2020 wahrscheinlich erst recht. Der Verkaufswagen der Ludwigshafener Bäckerei Brendel, der jeden Samstag in der Ortsmitte Station macht, werde von den Bürgern gut angenommen. An den ersten Verkaufstagen im Spätjahr hätten sich gar Schlangen gebildet. Das freut Schubert, wenngleich er auch bedauert, dass ein Wochenmarkt in Fußgönheim aktuell nicht umzusetzen ist. Das hatte er vor, muss inzwischen allerdings anerkennen, dass es nicht ausreichend Interessenten gibt, um einen Markt zu beschicken.

„Mitunter etwas zäh“

An einem Thema möchte Fußgönheim auch in diesem Jahr dran bleiben – dem Ausbau der Landstraße nach Ruchheim, bestenfalls mit einem Radweg. „Der Landesbetrieb Mobilität mauert ein bisschen“, sagt Schubert. Umgesetzt hat er allerdings den Radweg auf der anderen Seite des Ortes nach Ellerstadt. Dort beobachtet Schubert viele Menschen, die den neuen Weg nutzen, auch das Miteinander von Radlern, Spaziergängern und Landwirtschaft funktioniere bislang sehr gut. „Leider ist die offizielle Eröffnung ausgefallen“, sagt Schubert.

Nichtsdestotrotz: Ausschüsse und Ortsgemeinderat hätten trotz aller Pandemie-Probleme zu fast so vielen Sitzungen zusammengefunden wie bisher. Das findet Schubert gut, doch zugleich schränkt er ein und sagt: „Mitunter waren sie etwas zäh.“ Beratungen doppelten sich in Ausschüssen und im Rat, Diskussionen um Inhalte von Protokollen dauerten teilweise länger als die Gespräche über wichtige Projekte im Ort. Das würde Schubert in diesem Jahr gerne ändern und effektiver werden, zielgerichteter. Dabei hilft aber keine Glaskugel.

