Waldkindergärten gibt es laut dem Römerberger Beigeordneten Heinz-Peter Schneider in Deutschland seit Anfang der 1990er-Jahre. Mittlerweile seien es bundesweit zirka 2000 Kitas oder Kita-Gruppen. Im Rhein-Pfalz-Kreis plant derzeit unter anderem Waldsee eine Waldkita. Die Kinder und Erzieher sind den ganzen Tag und das ganze Jahr über draußen in der Natur. Bei extremen Wetterverhältnissen kann sich die Gruppe in eine Schutzhütte zurückziehen. Die Kinder lernen, sich in der Natur zu bewegen und Gefahren einzuschätzen, sie verstehen ökologische Zusammenhänge und ihre Gesundheit wird gefördert.