Der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) übt Kritik am Vorstand der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz. Dieser habe die Schließung der Beindersheimer Geschäftsstelle schlecht kommuniziert und die Mitglieder übergangen, so Haller. Der Vorstand kontert: Haller hätte ja fragen können, als in der Vertreterversammlung vom geänderten Kundenverhalten die Rede war.

Auch wenn immer mehr Menschen ihre Bankgeschäfte vom Schalter weg ins Internet verlegen: Die Schließung der Beindersheimer Filiale der früheren RV Bank Rhein-Haardt,