Die Polizei sucht einen Autofahrer, der dafür verantwortlich sein soll, dass sich eine Fahrradfahrerin in Otterstadt bei einem Sturz den Arm brach. Die 62-Jährige war am Sonntag um zirka 18.15 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Waldsee unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr der Autofahrer die Lindenstraße in Richtung Mannheimer Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und schnitt deren Fahrlinie, sodass diese stark bremsen musste. Dadurch fiel sie laut Polizei nach vorne über den Lenker und erlitt eine Fraktur am Arm. Der Autofahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Waldsee. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Skoda Karoq handeln. Die 62-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.