Wenn Sportler in Rheinland-Pfalz in die Pedale treten, um krebskranken Kindern zu helfen, dann heißt das „Vor-Tour der Hoffnung“. Start ist am 21. Juli. Und zum ersten Mal geht es auch durch die Pfalz – und durch den Rhein-Pfalz-Kreis, inklusive Benefizkonzert.

Zum 26. Mal schwingen sich rund 120 Sportler in die Sättel. Drei Tage lang sind sie für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder unterwegs und sammeln Spenden. Darunter sind bekannte Gesichter wie Boxweltmeister Sven Ottke oder Fernsehmoderator Martin Seidler. Start ist an jedem Tag in Bad Dürkheim. Im Kreis wird das Feld am 22. Juli in Mutterstadt (etwa 10.15 Uhr, Palatinum) und Altrip (etwa 11.40 Uhr, Tennisclub) sowie am 23. Juli in Fußgönheim (circa 11.40 Uhr, Bürgerhaus) und Lambsheim (etwa 13 Uhr, Lambsheimer Weiher) erwartet.

Die „Vor-Tour der Hoffnung“ entwickelte sich laut Kreisverwaltung aus der Idee zweier Freunde, mit dem Rad zur Aktion „Tour der Hoffnung“ in Gießen anzureisen. Heute habe sich diese „Vor-Tour“ fest etabliert. Seit Bestehen der „Vor-Tour“ sind nach offiziellen Angaben rund 6,5 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Mit dem Geld werden Institutionen und Einrichtungen unterstützt, die sich der Krebsforschung und -behandlung widmen oder sich unter anderem für Kinder einsetzen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, Gewalt erleben mussten oder deren Eltern an Krebs erkrankt sind.

Während des Aufenthalts in Mutterstadt bis etwa 11 Uhr ist eine Fallschirmlandung auf dem Vorplatz des Palatinums durch den ehemaligen Turnweltmeister Eberhard Gienger geplant. Das Fest vor dem Palatinum beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis 14 Uhr. Musik kommt von der Blaskapelle Mutterstadt und vom Handharmonikaclub Mutterstadt. tc

Spendenkonten und im Netz

Gemeinde Mutterstadt, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE62 5455 0010 0000 6003 87, BIC LUHSDE6AXXX.

Gemeinde Mutterstadt, VR Bank Rhein-Neckar eG, IBAN DE26 6709 0000 0001 0105 57, BIC GENODE61MA2.

Verwendungszweck: 37915150-Vor-Tour und wenn benötigt „Spendenquittung“.