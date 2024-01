Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Politische Attentate bei uns in der Region? Kaum zu glauben, aber vor genau 100 Jahren ereignete sich ein solches in Roxheim.

In Speyer tötete am 9. Januar 1924 ein Mordkommando Franz Josef Heinz aus Orbis, genannt „Heinz-Orbis“. Die RHEINPFALZ hat am 11. November vergangenen Jahres in ihrer Wochenendbeilage daran erinnert.