In Rheinland-Pfalz waren Störche bis in die 90er-Jahre ausgestorben. Dann wurden sie wieder angesiedelt, und der Bestand hat sich gut erholt. Inzwischen gibt es mehr Brutpaare denn je. Muss das Tier also noch geschützt werden? Darüber redet Vogelexperte Thomas Dolich mit Britta Enzenauer. Außerdem geht es um gefährliche Gummiringe und Vögel, die jetzt dringend Hilfe brauchen.

Herr Dolich, die Störche sind wieder da. Auf Wiesen im Rhein-Pfalz-Kreis kann man inzwischen bis zu 80 Vögel beobachten, die dort gemeinsam Picknick machen. Den Tieren scheint es hier zu gefallen. Und es ist erstaunlich, so viele Störche auf einmal sehen zu können.

