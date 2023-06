Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Freunde der Kirchenmusik sind die Zeiten hart: Singverbot in der Gemeinde, Chöre dürfen nur in kleinster Besetzung und mit Abstand aktiv sein. Der Kirchenchor Sankt Jakobus hat deshalb als virtueller Chor Choräle in Bild und Ton aufgenommen. Das Ergebnis kann sich hören lassen.

Der Dirigent steht in der Mitte und zählt ein, dann beginnt die Orgel und er gibt den Frauenstimmen den Einsatz. Im selben Moment gehen auf dem Bildschirm kleine Fenster auf, in jedem singt