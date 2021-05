Wer hätte gedacht, dass die Corona-Krise nicht nur trennt, sondern auch verbindet? Pfälzer, darunter viele ehemalige, haben über Hunderte von Kilometern hinweg ein gemeinsames Musikvideo produziert. Weil viele Profis mitmachen, klingt das sehr professionell. „Verbreiten wir Musik statt Angst“ heißt das Stück auf Deutsch, das eine überraschende Wendung nimmt.

„Ich verstehe, wie

ihr euch fühlt“, beginnt Nico Samitz das Lied und begleitet sich am Klavier. Nach und nach steigen weitere Künstler ein. Keine Panik verbreiten, die Krise als Chance für mehr Humanität in der Gesellschaft nutzen, das ist die Idee für die elf Musiker, die im Video zu sehen sind. Dazu kommen noch Leute, die sich um das Zusammenschneiden der Videobeiträge und Abmischen der Musik gekümmert haben.

Die Idee zu „Music CoVid – Let's spread music and not fear“ stammt von Svenja Hartwig und Nico Samitz. Svenja Hartwig ist in Rhodt unter Rietburg aufgewachsen und lebt jetzt mit Samitz in München. Beide sind Blechbläser bei den Münchner Sinfonikern: Er spielt Trompete, sie spielt Horn. Samitz hat die Musik und den englischen Text des Songs geschrieben. Damit die Botschaft auch korrekt transportiert wird, hat eine Muttersprachlerin noch einmal drüber geschaut: Marci Warner, ebenfalls Hornistin, sie lebt mit ihrem Mann in Lambrecht. In Neustadt leitet sie den Chor „4'n More“. Und natürlich hat sie mit ihrem Mann auch beim Video mitgemacht und einen Part gesungen.

Alles sollte zügig gehen

Svenja Hartwig hat einen Stiefbruder in Limburgerhof, Max Christensen, der hier ein Studio betreibt (wir berichteten). Hartwigs Stiefmutter, Susanne Christensen, und ihr Mann Rainer Hartwig, leben ebenfalls in Limburgerhof. Hartwig leitet das Gesangsquartett „Rainer's Finest“. Max hat den Vokal-Part der beiden aufgenommen.

„Das war schon ziemlich spannend für uns“, sagt Susanne Christensen. Erst habe Samitz eine Rohfassung geschickt, auf der er das Stück zur Klavierbegleitung eingesungen hat. So konnten die Mitmusiker ihre Passagen schon mal hören und sich darauf einstimmen. „Alles sollte recht zügig gehen“, erklärt Christensen. Die Soundqualität ist sehr gut, da alle Stimmen professionell aufgenommen wurden. Weitere Musiker sind über Nico Samitz dazu gekommen. Er hat neben seiner Stelle bei den Sinfonikern noch weitere, eigene Projekte, wie etwa seine Band „Blechreiz“.

Mitgefühl für Flüchtlinge

Zum Abschluss des Songs wurden Bild und Ton geschnitten und gemischt. Der Reiz des Stückes liegt in einer kontinuierlichen Steigerung, das Arrangement wird immer größer, der Gesang wird mehrstimmig, Svenja Hartwig spielt zwei Hornstimmen dazu, die Harmonik vermittelt eine positive Stimmung. Nach etwa zwei Dritteln tritt ein neuer Gedanke in den Mittelpunkt: „Lasst uns in einem ruhigen Moment auch an die Flüchtlinge denken“, singt Nico Samitz. Die Idee habe er Susanne Christensen so erklärt: Obwohl die Musiker keine Auftritte mehr haben, gehe es ihm und Svenja noch vergleichsweise gut. „Wir haben genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und leben in Sicherheit“, habe er erklärt. Svenja und Max engagierten sich in München in der Flüchtlingsarbeit. Deshalb wollen sie mit dem Video auch an die Situation der Flüchtlinge erinnern, die während der Corona-Krise teils sogar noch schwieriger als ohnehin geworden sei. Deshalb rufen sie zu Spenden für die Flüchtlingshilfe auf. „Damit helft ihr denen, die es nötiger haben“, heißt es in der Videobeschreibung.

