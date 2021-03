Ob ein gestohlener Gullydeckel und ein versuchter Einbruch zusammenhängen, das wollen Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt herauszufinden. Denn bisher Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr versucht, in einen Handyladen in der Speyerer Straße in Limburgerhof einzubrechen, teilt die Polizei mit. Anwohner aus der Nachbarschaft berichteten von Knallgeräuschen zu dieser Zeit. Vor dem Geschäft fanden die Polizisten einen Gullydeckel. Außerdem waren an der Fensterscheibe Kratzer und Rostanhaftungen zu erkennen. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter versucht haben, die Scheibe mit dem Gullydeckel einzuwerfen, aber gescheitert sind. Ob es sich bei dem Gullydeckel um den handelt, der am vergangenen Wochenende im Odenwaldring entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.