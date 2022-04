Die Verfolgung eines Motorradfahrers durch eine Polizeistreife endete am späten Donnerstagvormittag auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle Rehhütte mit einem Verkehrsunfall zwischen dem Motorrad und dem Polizeiauto. Das Motorrad war den Beamten nach deren Angaben auf der K1 bei Otterstadt aufgefallen. Da an diesem keine Kennzeichen angebracht waren, wollten die Polizisten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Motorradfahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er wendete und in Richtung B9 fuhr. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr er dann auf der Bundesstraße in Richtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Rehhütte bremste der Motorradfahrer ab und fuhr in die Ausfahrt. Hier konnte das Polizeiauto aufschließen und neben das Motorrad fahren. Beim Überholen kollidierte das Motorrad mit dem Polizeifahrzeug. Nach dem Sturz flüchtete der Motorradfahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Auf der Flucht konnte er von anderen Polizisten der Speyerer Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 20-jährige Speyerer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Motorrad war nicht zugelassen. Ungeklärt sind auch die Eigentumsverhältnisse. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahn Ruchheim Anhaltspunkte fest, dass der junge Mann Drogen genommen hatte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.