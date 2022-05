Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagfrüh, 7 Uhr, im Verkehrskreisel vor dem Mutterstadter Pfalzmarkt abgespielt hat. Ein 22-Jähriger ist nach Angaben der Beamten mit seinem Pkw von der A61 ab- und in den Kreisel eingefahren und übersah einen von Dannstadt-Schauernheim kommenden 39-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer an der Hand und im Schulterbereich. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.