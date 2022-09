Nach einem Unfall auf der B39 bei Dudenhofen muss ein 38-Jähriger gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Laut Polizei war der Mann dort am Montagnachmittag mit seinem Gespann aus Richtung Speyer kommend auf der linken von zwei Fahrspuren unterwegs. Neben ihm fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto. Der Ältere wechselte schließlich mit seinem Gespann die Fahrspur, um nach rechts in Richtung Dudenhofen abzufahren. Dabei unterschätzt er die Länge seines Gespannes und touchiert mit seinem Anhänger den Pkw des 27-Jährigen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro. Der Schaden am Anhänger beläuft sich auf rund 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis-Sperre derzeit kein Fahrzeug führen darf. Des Weiteren ergab ein Urintest ein positives Ergebnis auf Kokain. Dem Mann wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen.