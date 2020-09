Ein 16-jähriger Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrads ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Otterstadt verletzt worden. Laut Polizei stieß er gegen 21 Uhr an der Kreuzung Kapellenstraße/Ringstraße mit einem Auto zusammen. Eine 62-jährige VW-Fahrerin hatte den von rechts kommenden Otterstadter, der Vorfahrt hatte, übersehen. Der 16-Jährige kollidierte mit der Beifahrertür des VW und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am Arm. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.